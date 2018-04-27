شاهد.. الاستعدادات النهائية لعرض “أعظم رويال رامبل” وبدء توافد الجماهير

(أنحاء) – متابعات :-
نشرت الهيئة العامة للرياضة صوراً تظهر آخر استعدادات ملعب الجوهرة لاستضافة الحدث العالمي الكبير “أعظم رويال رامبل” الذي يشارك فيه 50 مصارعاً.
وأبرزت الصور بدء توافد الجماهير مبكراً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، لمشاهدة العرض الذي من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة السابعة.
يُذكر أن مباريات رويال رامبل أو المعركة الملكية تقام بطريقة مختلفة؛ إذ إن إحدى جولاتها تتم بمشاركة 30 مصارعا من المصنفين، بحيث يدخل بعد كل دقيقة أحدهم حتى ينتهى العدد ويفوز باللقاء آخر من يبقى على الحلبة، بعد أن يتم إقصاء البقية من فوق الحبال الـ3.
ويتاح للفائز حينها فرصة اللعب على أحد الألقاب الموجودة في الاتحاد، بحيث يتاح له اختيار الحزام الذي يود اللعب عليه. وكان آخر فائز بتلك المعركة هو الياباني ناكامورا.