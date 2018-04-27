فيديو | تركي آل الشيخ يقيم مأدبة عشاء لنجوم المصارعة.. ومارك هنري يحضر بالثوب السعودي

(أنحاء) – متابعات :-
أقام رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مساء أمس (الخميس)، مأدبة عشاء للمدير التنفيذي لبطولة الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة فينس ماكمان وعدد من نجوم المصارعة الحرة المتواجدين في المملكة.
وحضر المأدبة عدة نجوم من الذين سيشاركون في فعالية الرويال رامبل التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) (الجمعة).
وظهر في لقطات مصورة من المأدبة المصارع مارك هنري وهو يرتدي الثوب السعودي، ورئيس هيئة الرياضة وهو يتبادل الأحاديث الودية مع ضيوفه على وقع أنغام موسيقى شرقية كانت تعزفها فرقة حاضرة في مكان إقامة المأدبة.