فيديو | زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية يغرسان “شجرة السلام” على الحدود بين بلديهما

(أنحاء) – متابعات :-
زرع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه أون، شجرة الصنوبر، بالمنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين.
وأهال كيم ومون جيه التربة على جذور الشجرة، وكشفا عن حجر كُتب عليه “زرع السلام والازدهار” فوق اسميهما وألقابهما الرسمية.
وكان كيم قد عبر حدود بلاده إلى كوريا الجنوبية كأول زعيم كوري شمالي تطأ قدماه الجارة الجنوبية منذ الحرب الكورية (1950-1953)، مستهلاً زيارة تاريخية لكوريا الجنوبية شهدت عقد قمة مع مون جيه واتفاقاً على العمل من أجل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.