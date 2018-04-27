فيديو | مجدداً.. ميلانيا ترامب تضع زوجها في موقف محرج

(أنحاء) – متابعات :-
تواصل السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراجه أمام وسائل الإعلام العالمية، وذلك بعدما حاولت إبعاد يدها عن يده أثناء التقاط صور تذكارية مع الرئيس الفرنسي وزوجته.
وثقت ذلك عدسات المصورين، حيث رصدت رفض ميلانيا الاستجابة لطلب زوجها بمسك يدها، أثناء استقبالهما للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته في البيت الأبيض، في الزيارة التي استغرقت 3 أيام.
ولا تُعد هذه المرة المرة الأولى التي تحرج فيها ميلانيا زوجها ترامب أمام وسائل الإعلام؛ إذ سبق أن أحرجته في شهر فبراير أثناء وجودهما معا في مطار بالم بيش الدولي بفلوريدا، بعدما رفضت الوقوف بجانبه للتلويح للإعلاميين كإجراء بروتوكولي معتاد بعد النزول من الطائرة.
يُذكر أن المواقف المحرجة بين ترامب وزوجته تتكرر بشكل مستمر، حيث أصبح رصد التفاصيل الصغيرة ما بين ترامب وزوجته ميلانيا، مهمة المصورين الصحفيين في اللقاءات الرسمية، حيث تتسابق عدسات الكاميرات على التقاط أي صورة أو مشهد فيديو يوضح شكل العلاقة بين الثنائي التي دائما ما تظهرها متوترة.