فيديو | مواطن يستغل غرق جحور “الضبان” ويلتقط العشرات منها دون مجهود

(أنحاء) – متابعات :-
رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استغلال مواطن لغرق جحور الضبان بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق عدة من المملكة.
وظهر المواطن في المقطع وهو يحمل عشرات الضبان التي التقطها بسهولة، بعد أن أجبرها فيضان جحورها بمياه الأمطار على الخروج والتعرض للبرودة، حيث إنها تصاب بنوع من الخدر عند تعرضها لدرجات حرارة منخفضة، ما سهل على المواطن التقاطها دون بذل أي مجهود.
يشار إلى أن صيد الضبان يُعد هواية منتشرة في عدد من مناطق المملكة، حيث يتناول بعض المواطنين في تلك المناطق لحومها، في حين لا تلقى مثل تلك الأطباق المعدّة من لحوم الضبان قبولا لدى سكان مناطق أخرى.