أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخًا بالستيًا أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه نجران
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