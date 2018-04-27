27 أبريل 2018 مـ / موافق 11 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محاكم التنفيذ بالرياض تسترد مليار ريال خلال أسبوع واحد فقط

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف التقرير البياني الشهري لمنصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أن محاكم التنفيذ بمنطقة الرياض استردت 1.08 مليار ريال خلال أسبوع واحد، بنسبة زيادة بلغت 70% مقارنة بذات الفترة خلال العام الماضي 2017.

وبحسب البيان فإن المحاكم والدوائر التجارية تصدرت المحاكم من حيث حجم الأحكام الصادرة منها خلال شهر رجب الماضي، وحققت نموا في عدد الأحكام بنسبة 97% بـ 2439 حكماً، بمعدل 110 أحكام يومياً تقريباً.

وتصدّرت محكمة الرياض التجارية المحاكم والدوائر التجارية بالمناطق المختلفة بـ821 حكماً، تليها محكمة منطقة مكة المكرمة بـ670 حكماً، ثم الشرقية بـ461 حكماً.

وفي منطقة تبوك أصدرت الدوائر التجارية 137 حكماً، ثم عسير بـ120 حكماً، فالقصيم بـ97 حكما، تلتها المدينة المنورة بـ78 حكماً، فحائل بـ33 حكماً، ثم الجوف 19 حكماً، و3 أحكام فقط بمنطقة الباحة.

وشملت الدعاوى والمنازعات التجارية التي تضمنها التقرير البياني لمنصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل، قضايا بيع، وإجارة، وتوريد، ومقاولات، والمكاتب التجارية، والشركات، والإفلاس، والملكية الفكرية، والحوالة وغيرها.

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