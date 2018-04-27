27 أبريل 2018 مـ / موافق 11 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مدني القصيم” يدعو المتضررين من الأمطار إلى التوجه لمقرها ببريدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دعا مديرية الدفاع المدني بالقصيم من تضررت ممتلكاتهم جراء التقلبات الجوية والأمطار ويملكون وثائق التأمين التوجه إلى مقر إدارة الدفاع المدني في بريدة.

وناشد مدني القصيم، المتضررين الذين لا يملكون وثائق التأمين بالتوجه إلى مركز الملك خالد الحضاري ببريدة لاستقبال المتضررين يوم الأحد المقبل.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أعلنت عن مباشرة مدني النعيرية عدداً من البلاغات بعد هطول الأمطار لإنقاذ 7 حالات من المواطنين والمقيمين نتيجة انقلاب عدد ثلاث غرف كرافان وسقوط بيت شعر.

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