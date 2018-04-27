27 أبريل 2018 مـ / موافق 11 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الإعلام لمالك قناة “بداية”: على وسائل الإعلام الاهتمام بغرس المبادئ والقيم ورفع الذوق الفني

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكّد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد لمالك قناة بداية على ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بغرس المبادئ والقيم ورفع الذوق الفني فيما يُعرض من برامج ومواد.

وشدّد الوزير خلال استقباله مالك القناة عبدالعزيز العريفي، في مكتبه بالوزارة أمس، على أهمية الالتزام بالسياسة الإعلامية، حسب “سبق”.

جدير بالذكر أن القناة كان قد توقف بثها أوائل الشهر الجاري، وذلك بعد أيام من قيام أحد مذيعي القناة بإبلاغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء مباشرة.

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