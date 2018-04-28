28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أنباء عن مقتل القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني.. المطلوب رقم 36 بقائمة التحالف

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر أن هناك أنباء شبه مؤكدة تشير إلى مقتل أحد أبرز القيادات الحوثية خلال مواجهات مع الجيش الوطني اليمني.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”العربية نت”، أن الأنباء الجديدة تفيد بمقتل القيادي الحوثي عبد الحكيم الخيواني المكنى بـ”أبوالكرار”.

ويحمل “الخيواني” الذي ينحدر إلى قبائل وادي خيوان بمدينة صعدة القديمة، رتبة لواء بجانب مجموعة كبيرة من النياشين، كما جاء في المرتبة 36 في قائمة المطلوبین التي أصدرتھا قیادة التحالف العربي.

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