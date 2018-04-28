إطلاق مشروع لتوسعة برج “الفيصلية” ودمجه مع المباني المحيطة به | صور

(أنحاء) – متابعات :-
أطلقت شركة تطوير عقاري مشروعاً لتحديث المنطقة المحيطة ببرج الفيصلية، وقرّرت إطلاق اسم “الفيصلية ديستركت” عليها بعد اكتمال عملية التأهيل والتطوير.
وسيدمج المشروع، الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار ريال، كلاً من برج الفيصلية ومول الفيصلية ومركز الخزامى في تصميم متناسق، كما ستُبنى أبراج جديدة كجزء من المشروع.
كما ستضم التصميمات الجديدة التي كشفت عنها فندقاً ومباني مكتبية وإدارية، وقد شرعت الشركة المطورة في البدء بالإنشاءات الجديدة في موقع المشروع من خلال هدم بعض المباني وتهيئة الموقع لبناء الأبراج الجديدة.