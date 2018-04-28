إقامة المزاد العلني الثامن من مزادات تركة “صالح الراجحي”.. لبيع 15 عقارا بعدة مناطق

(أنحاء) – متابعات :-
يُقيم مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، عصر اليوم السبت، المزاد العلني الثامن لبيع 15 عقارًا في كل من الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية تبلغ إجمالي مساحاتها 2.91 مليون متر مربع.
وأوضح المجلس في بيان له أن العقارات المطروحة في المزاد هي : أرض أبو حدرية 1 و2، ومستشفى الراجحي والدكتور فخري، وعمارة الدمام، وأراضي المزروعية وهي عبارة عن 6 قطع، وفندق الحرمين، و8 قطع أراض في الحمراء وعمارة الخبر، و4 قطع، وأرض فضاء في حي الروضة، وأرضين في حي العدامة، وأرض فضاء على شارع الأمير بدر، وأرض حي عبدالله فؤاد.
يذكر أن إجمالي مبيعات المزادات السبعة التي تمت على عقارات تركة “الشيخ صالح الراجحي” وصلت لأكثر من 3 مليارات ريال.