الاتحاد السعودي للغولف يعلن استضافة المملكة للجولات الأوروبية

(أنحاء) – جدة – عامر هلابي : ــ
كشف معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، عن استضافة المملكة العربية السعودية للجولات الأوروبية لمحترفي الغولف، والمقرر إقامتها مطلع العام القادم، وتحديداً في الفترة من ٣١ يناير حتى ٣ فبراير ٢٠١٩، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الافتتاح الرسمي لنادي الغولف “رويال غرينز” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
حيث أكد معاليه مشاركة نخبة من نجوم العالم، وفي مقدمتهم متصدر التصنيف العالمي لمحترفي الغولف الأمريكي دستن جونسن، وكذلك الحائز مؤخراً على بطولة الأساتذة-الأمريكي باتريك ريد، والمصنف عالمياً رقم ١٥ الإنجليزي بول كيسي، وقائد الفريق المشارك في بطولة “الرايدر” لهذا العام الدنماركي توماس بجورن، ومن المنتظر إعلان الاسم الرسمي للبطولة وقيمة الجوائز والشركاء، خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ويعتبر نادي الغولف “رويال غرينز” أحدث الملاعب العالمية التي تنظم لسلسلة بطولات الجولات الأوروبية، وأول ملعب غولف بالمملكة يستضيف أحد البطولات المصنفة على مستوى العالم، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية، ويضم مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية والاجتماعية الفاخرة، بالإضافة إلى أحد أفضل أكاديميات التدريب في العالم، وتم تهيئة كافة الإمكانيات لتهيئة الأجواء الملائمة لنشر رياضة الغولف بين جميع شرائح المجتمع وخاصة الصغار والشباب.
وبهذه المناسبة، أبدى معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف؛ عن سعادته بهذه المناسبة، وصرح قائلاً: “نشعر بالسعادة والفخر مع هذه الانطلاقة القوية لرياضة الغولف بالمملكة، تزامناً مع إعلان استضافة المملكة للجولات الأوروبية على ملاعب الغولف “رويال غرينز” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن خلال تأكيد مشاركة المصنف الأول عالمياً دستن جونسون، وكذلك الحائز على أولى جوائز البطولات الكبرى لهذا العام باتريك ريد، وأيضاً اللاعب بول كيسي، ضمن مشاركة ثلاثة من قائمة أفضل ١٥ لاعب على مستوى العالم حتى الآن”.
وأضاف الرميان: “لدينا العديد من الخطط الطموحة لنشر رياضة الغولف بين جميع شرائح المجتمع، وخصوصاً بين الناشئين وأفراد العائلة، وتعد هذه البطولة من أهم وأقوى العوامل المساعدة لتحقيق أهدافنا، بالإضافة لكونها منصة نسلط من خلالها الأضواء على ما تملكه المملكة من بنية تحتية وكوادر بشرية وتراث عريق وثقافة متطورة وتطلعات نحو المستقبل”.
وعن مشاركته في هذه البطولة، عبر المصنف الأول عالمياً الأمريكي دستن جونسون عن سعادته، قائلاً: “متحمس جداً لزيارتي الأولى للمملكة، للمشاركة ودعم هذه المحطة الجديدة في سلسلة الجولات الأوروبية. ومن الواضح أن المملكة تملك خططاً كبيرة لصناعة جيل جديد من عشاق اللعبة، وخصوصاً من الصغار وأفراد العائلة، وسعيد جداً للمشاركة في هذه الانطلاقة”.
وعَلق اللاعب باتريك ريد، الحاصل مؤخراً على أولى بطولات الجوائز الكبرى، قائلاً: “كانت الأسابيع الأخيرة حافلة جداً ومثيرة بعد حصولي على بطولة الأساتذة بالغولف، ولم يتسن لي البحث في خطط العام القادم، وبعد التعرف على الخطط الطموحة للغولف في المملكة العربية السعودية، وافقت على المشاركة فوراً”.
وفي نفس السياق صرح كيث بيللي، الرئيس التنفيذي للجولات الأوروبية لمحترفي الغولف، قائلاً: “سعدنا كثيرنا بمشاركة دستن جونسون وباتريك ريد وبول جيسي وتوماس بجورن، لأول بطولة عالمية للمحترفين تقام في السعودية، وتحديداُ على ملعب نادي الغولف “رويال غرينز” وهو من أروع الملاعب المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، ومن المؤكد أنه سيكون من الملاعب المفضلة لنخبة لاعبي العالم”. وأضاف كيث: “تعد الجولات الأوروبية من أهم البطولات العالمية، وهي فرصة رائعة أن نطلق أحدث جولاتنا في دولة جديدة؛ تملك خططاً طموحة لرياضة الغولف، وتتناغم في اهتمامها بهذه اللعبة مع رؤية السعودية للمستقبل، وانتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والهيئة العامة للرياضة في السعودية، والاتحاد السعودي للغولف، والشكر موصول لمسؤولي نادي الغولف “رويال غرينز” على هذا النادي الرائع والافتتاح المميز”.