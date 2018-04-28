28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الدفاع المدني”: توفير مواقع إيواء لـ31 أسرة متضررة من الأمطار في القصيم.. وبدء حصر الأضرار

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الجهات المعنية وفرت مراكز إيواء لـ31 أسرة بالقصيم تضررت من الأمطار والأحوال الجوية المضطربة، التي ضربت المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وقال متحدث الدفاع المدني العقيد إبراهيم أبا الخيل، وفقاً لـ”عكاظ”، إن عدد أفراد الأسر التي جرى إيواؤها 285 فرداً، وأن مراكز الدفاع المدني تعاملت مع 700 بلاغ، بالإضافة لتلقيها 400 بلاغ بتضرر مركبات.

وأكد المتحدث، أن لجان حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار والتقلبات الجوية في منطقة القصيم ستشرع في عملها اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، فيما أفاد متحدث الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد الجعيثن، أن الهيئة تقف على أوضاع المتضررين في مراكز الإيواء لتقديم الدعم الصحي والمعنوي لهم.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني بالقصيم، دعت المتضررين بالمنطقة جراء الأمطار والاضطرابات الجوية الذين يمتلكون وثائق تأمين إلى التوجه إلى مقر المديرية العامة للدفاع المدني ببريدة، كما دعا المتضررين الذين لا يحملون وثائق التأمين للتوجه إلى مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

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