أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»باكستان تُطالب مجلس الأمن الدولي بالتركيز على معالجة النزاعات في الشرق الأوسط
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