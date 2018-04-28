28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جازان.. طالب يقتل زميله طعناً إثر خلاف سابق بينهما

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي طالب بأحد مراكز محافظة بيش بمنطقة جازان مصرعه أمس (الجمعة)، إثر دخوله في خلاف مع زميل له انتهى بقتله طعناً.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن خلافاً وقع بين طالبين بأحد المجمعات التعليمية في مركز الحقو بمحافظة بيش، قبل أن يتطور الأمر بينهما وينتهي بطعن أحدهما على يد الآخر عند أحد المحال بالمركز.

وبّينت المصادر أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث للوقوف على ملابساته، مشيرةً إلى أنها نقلت جثة القتيل لمستشفى بيش العام لاستكمال الإجراءات النظامية.

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