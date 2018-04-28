جناح طيران الإمارات في سوق السفر العربي يستقطب 18000 زائر

(أنحاء) – دبي – عامر هلابي : ــ
استقطب جناح طيران الإمارات في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018) هذا العام باهتمام كبير، وتدفق عليه أكثر من 18000 ألف زائر جاءوا للاطلاع على منتجات وخدمات طيران الإمارات المتميزة الشهيرة، بما في ذلك جناح الدرجة الأولى الجديد على طائرات البوينج 777-300ER الذي ظهر للمرة الأولى في المعرض.
وتفقد جناح مطيران الإمارات في المعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي. كما زار الجناح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وسعادة سيسليا دابا وزيرة الطيران الغاني.
وعرضت طيران الإمارات أيضاً منتجاتها وخدماتها التي أطلقتها مؤخراً، والتي شملت المقاعد الجديدة في درجة رجال الأعمال على طائرات البوينج 777، والصالون الجوي على طائرة الإيرباص A380 بحلته الجديدة، بالإضافة إلى حمّام الشاور سبا، الذي تنفرد طيران الإمارات بتوفيره، وأحدث جيل من مقاعد الدرجة السياحية المريحة مع مساحات رحبة بين الصفوف لتمديد وإراحة الساقين.
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وشهد الجناح أكثر من 125 اجتماعاً مع شركاء الصناعة ومزودي الخدمات، كما وقعت طيران الإمارات أربع مذكرات تفاهم مع شركاء استراتيجيين لتعزيز حركة السياحة عبر عدد من الوجهات ضمن شبكة خطوطها وفي مقرها الرئيس في دبي معاً.
ويعد معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم في مركز دبي الدولي للمعارض خلال الفترة من 22- 25 أبريل (نيسان) 2018، أكبر وأعرق حدث متخصص في صناعة السياحة والسفر على مستوى المنطقة.