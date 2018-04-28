28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دناتا تفوز بجائزتين في حفل جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2018

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – دبي – عامر هلابي : ــ

فازت دناتا بجائزتي “أفضل وكالة سفريات في دولة الإمارات العربية المتحدة” و”جائزة أفضل وكالة لسفريات الأعمال في الشرق الأوسط” ضمن حفل توزيع “جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2018”.

وهذه هي المرة الخامسة التي تفوز بها دناتا بهاتين الجائزتين، وقد أقيم حفل التوزيع في رأس الخيمة بحضور رواد صناعة السفر في المنطقة. وجرى اختيار دناتا لنيل هذين التقديرين وفق تصويت متخصصين عالميين في مجال السفر والسياحة. وتحتفي الجوائز بالتزام الشركات تقديم أفضل الخدمات على مدى الإثني عشر شهراً الماضية.

وقال إيان أندرو نائب رئيس أول دناتا: “يسرنا أن ننال تقدير جوائز السفر العالمية لعملنا وتفانينا في خدمة عملائنا. إن ما يميز دناتا للسفريات ويحافظ على ميزتها التنافسية هو توفيرها خدمة عملاء لا تضاهى، فهي تلتزم قبل كل شيء بجودة الخدمات لأنها تشكل أساس نجاحنا ونمونا في المستقبل.

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