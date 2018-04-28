28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سيارة تقتحم فرع بنك محلي وتتسبب في تلف واجهته وسط أبها

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعرّضت واجهة بنك محلي، مساء اليوم الجمعة، للتلف بعد اقتحام سيارة من نوع نيسان باترول مقر البنك بوسط أبها.

واقتحمت السيارة واجهة البنك مسببةً بعض التلفيات، وذلك بعد اصطدامها بسيارة أخرى في حادث مروري بسبب السرعة الزائدة.

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