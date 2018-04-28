28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تكشف غموض 35 حادثة جنائية متنوعة وتطيح بالجناة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكن المختصون بمركز شرطة حي منفوحة بالرياض من كشف غموض 35 جريمة جنائية متنوعة كانت مقيدة ضد مجهول، والتوصل لهوية الجناة، والقبض عليهم وهم 5 أشخاص (4 مواطنين ونازح واحد) جميعهم في العقد الثالث من العمر.

وبحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، فإن الشرطة تلقت 35 بلاغات متعددة حول جرائم جنائية متنوعة بينها جرائم سطو على صيدليات ومحال تجارية، وانتحال صفة رجال أمن وممارسة السلب تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وسرقة سيارات، وحيازة المخدرات.

وأضاف المتحدث، أنه نسبة لغموض الجرائم المذكورة لذلك قيدت جميعها ضد مجهول، وشرعت الجهات المختصة بشرطة منفوحة في تحليل أساليب مرتكبيها الإجرامية استنادا إلى نظام الأمن الإلكتروني المفعل لديها، فتوصلت لهوية الجناة الخمسة، ثم ألقي القبض عليهم، وجرى إشعار فرع النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة.

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