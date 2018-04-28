28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركات استقدام تطرح عروضاً لتأجير العاملات المنزليات بالساعة خلال رمضان.. تعرّف على متوسط الأسعار

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

بدأت شركات الاستقدام في مواجهة السوق السوداء وارتفاع أسعار العاملات المنزليات في رمضان بتقديم عروض ترويجية للأسر، بإتاحة عاملات بأسعار مخفضة، واقتصرت العروض على العمالة الأوغندية والنيجرية بأسعار تبدأ بـ50 ريالاً في الساعة.

وأضافت مصادر مطلعة أن العمالة الفلبينية هي الأغلى في عروض شركات الاستقدام وتصل قيمة تأجيرها إلى 70 ريالا في الساعة، بينما لا يزال استقدام العمالة الهندية متوقفاً بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها الهند، في حين بدأت أزمة العمالة الإثيوبية في الانفراج.

بدوره أوضح رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول، أن إجراءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أدت للقضاء على سماسرة العمالة المنزلية المخالفة، كما حدت من الأنشطة المخالفة والمكاتب غير المرخصة، داعياً المواطنين لعدم التعامل مع سماسرة تأجير العمالة المخالفة، وإلى عدم التعاطف مع هؤلاء والتبليغ الفوري عنهم، حسب “الوطن”.

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