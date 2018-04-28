28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عضوة بالشورى منتقدة الصندوق العقاري: تحول من دعم المواطن إلى نفع البنوك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

انتقدت عضو بمجلس الشورى الأرباح التي تتقاضاها البنوك من “صندوق التنمية العقاري” على التمويل المدعوم ووصفوها بـ”الباهظة”، مطالبين بتخفيضها للحفاظ على رأس مال الصندوق.

وأكدت عضو المجلس الشورى الدكتور إقبال درندري، أنه رغم قوة اقتصاد المملكة إلا أنه لا يوجد إلا عدد محدود من البنوك مما غيب دور المنافسة مع عدم توفر الحد الأدنى من الحماية للمقترضين، ووجود بنود مبهمة في العقود تمكن البنوك والممولين من تفسيرها لصالحهم.

ووصفت الأرباح الحالية التي تطلبها البنوك على التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقاري بالباهظة، مؤكدة أنه مع الزمن ستؤدي لتناقص شديد في رأس المال لدى الصندوق حيث تصل إلى 100 %.

وقالت إنه لا أدل على ذلك من معاناة ضحايا القروض العقارية من معدل الفائدة وسعرها بين المصارف السعودية، مطالبة في توصية تدرسها لجنة الإسكان والخدمات في الشورى على تقرير صندوق التنمية العقاري للعام المالي الحالي، بتخفيض الأرباح التي تتقاضاها البنوك عند التمويل حفاظاً على استدامة رأس المال وأموال المواطنين.

وأشارت إلى أن الصندوق يحفظ حق البنوك والجهات الممولة بنسب أرباح عالية ولا يقرض من ملاءته المالية منخفضة أو من لا يكفي راتبه أو المتبقي منه بعد استقطاع الديون الأخرى، لافتة إلى أن المواطن يرى أن الصندوق يتعامل معه كوسيط يحفظ حق البنك الممول بالدرجة الأولى وليس المقترض ولا ينظر للاعتبارات والسياسات الاجتماعية التي هي أساس عمله، حسب “الرياض”.

وبينت أن تكاليف الدفعة الأولى والأقساط العالية ترهق كاهل ذوي الدخل المحدود أو تجعله يحجم عن الاقتراض في ظل التزاماته الأخرى والتكلفة العالية للعقار.

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