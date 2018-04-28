فيديو | الوليد بن طلال يستعرض إنجازات مؤسسته الخيرية على مدار 38 عامًا

(أنحاء) – متابعات :-
نشر الأمير وليد بن طلال، أمس الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” استعرض فيه الإنجازات الخيرية لمؤسسة “الوليد للإنسانية” على مدار 38 عامًا.
وعبّر الوليد بن طلال عن فخره بإنجازات المؤسسة خلال العقود الـ 4 الماضية، كما قدّم شكره وتقديره لفريق عمل المؤسسة الذي يتكوّن من 10 سعوديات، معدّدًا نتائج جهودهن في ٦ قارات و164 دولـة و٦٥ شـريـكا دولـيا، والعمل في أكثر من ٥٠ مشروعا قائما، وتنفيذ أكثر من ١٠٠٠ مشروع.
كما استعرض الوليد بن طلال إنجازات مؤسسته الخيرية، حيث قال إن المؤسسة أنفقت أكثر من ٤ مليارات دولار في مشاريع خيرية لتخدم أكثر من ٥٣٣ مليـون مستفيد حول العـالم.
وتضمّنت الإنجازات الخيرية عدة مشاريع خيرية عربية وإقليمية وعالمية، وأخرى محلية من بينها: مشروعا الإسكان والسيارات بـ 100 ألف مستفيد، إعادة تدوير الأثاث، الأمن الفكري والحضاري، وبرنامج الحرفيين والحفاظ على التراث الوطني، ومشروع “اسمعني”.