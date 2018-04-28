28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | انطلاق تمرين “أفس” العسكري في تركيا بمشاركة المملكة
﻿

فيديو | انطلاق تمرين “أفس” العسكري في تركيا بمشاركة المملكة

بتاريخ فيديو | الكاتب :

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق