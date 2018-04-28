28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قائد حوثي ينشق عن الميليشيات ويسلم نفسه لقوات التحالف على حدود المملكة.. تعرّف على سبب انشقاقه

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر مطلعة، عن تسليم أحد قيادات ميليشيات الحوثي في جبهة صعدة نفسه أمس (الجمعة)، لقوات التحالف العربي في منفذ علب الحدودي قبالة ظهران الجنوب.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن”، أن القائد الحوثي هو شيخ قبلي، لافتة إلى أن سبب انشقاقه يعود إلى قيام فرقة الموت التابعة لأبوعلي الحاكم -رئيس الاستخبارات في قوات الانقلابيين- بتصفية العشرات من أبناء قبائل صعدة وبدم بارد، بزعم تعاونهم مع قوات الشرعية.

في سياق آخر، نجحت وحدات تابعة للواء 63 مشاة بمشاركة من لواء الحزم، وكتيبة المهمات الخاصة، في تحرير قرن مندبة الاستراتيجي مع سلسلة جبلية مطلة على آل صبحان، تمهيدا لاستكمال تحريرها من ميليشيات الحوثي.

وقال العميد ياسر مجلي قائد اللواء في تصريحات صحفية، إن 10 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم، كما تم اغتنام كثير من عتادهم.

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