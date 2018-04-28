أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»لمرضى “السكري”.. أفضل خيارات الأطعمة في الصباح
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | قصر امتلكه “ترامب” سابقا للبيع مقابل 45...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- عاش الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في قصر كبير للغاية في “جرينتش” بولاية “كونيكتيكت” مع
-
حقيقة طبية “مفاجئة” عن تأثير الشاي والقهوة...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- يعتمد الكثيرون على المشروبات التي تحتوي على الكافايين، مثل الشاي والقهوة، بشكل يومي، فما
-
5 خرافات شائعة عن الإسعافات الأولية.. تعرّف ع...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قد تسهم الاستجابة الأولية السليمة للطوارئ الطبية في إنقاذ أرواح البعض، لكن هناك الكثير
-
فيديو | هيئة الطيران المدني الإماراتية تعين ط...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- عين المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات سيف محمد السويدي طفلاً يدعى