28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع 3 قيادات حوثية في معارك مع الجيش اليمني ‏بـ “البيضاء”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قُتل ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في جبهة قانية محور البيضاء، وسط اليمن.

وقال مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر” إن القيادات الثلاثة وهم، حميد ‏أحمد يونس الكريدي وعلي دحان فرحان العبدي وإسماعيل ‏يحيى الغرباني لقو مصرعهم في اشتباكات عنيفة اندلعت بين ‏الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية من جهة وبين المليشيا ‏الانقلابية من جهة أخرى, في جبهة قانية.‏

وتشهد جبهة قانية معارك متواصلة منذ الشهر الفائت تمكن ‏فيها الجيش من السيطرة على مناطق واسعة في الجبهة ‏والوصول إلى مشارف مديرية الوهبية في البيضاء.

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