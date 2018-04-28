28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيونداي تطلق حملتها الترويجية لتشجيع الأخضر في كأس العالم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكلاء هيونداي بالمنطقة الغربية عن إطلاق حملتها الترويجية الضخمة لشهر رمضان المبارك ، والتي ستكون مرتبطة بشكل مباشر بتشجيع المنتخب السعودي لكرة القدم الذي تأهل الى نهائيات كاس العالم ، في روسيا هذا الصيف .

وقد بدأت الحملة فعليا من الاول من شهر ابريل 2018 وذلك قبل اكثر من شهر ونصف من بداية شهر رمضان المبارك من اجل اتاحة الفرصة  لاكبر عدد من عملاء هيونداي ومشجعي المنتخب السعودي للمشاركة في المسابقة  حيث تشمل الجوائز دعوة ٦٠ مشجع لحضور مباريات المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم  من خلال باقة مجانية يحصل من خلالها كل فائز على تذكرة طيران ذهاب واياب الى روسيا واقامة فندقية طوال فترة الرحلة   مع تذكرة لحضور مباراة للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم في روسيا بالإضافة الى المواصلات من والى المطار ومن والىى ملعب المباراة اضافة الى حصول كل فائز على كرة القدم الرسمية لكأس العالم .

وتتيح الشركة الفرصة لعملائها بالمشاركة في المسابقة من خلال زيارة أقرب صالة عرض هيونداي الناغي والدخول في السحب اليومي لاختيار المشجعين.

وتاتي هذه الحملة الترويجية لحث الجمهور السعودي ومشجعي المنتخب على مؤازرة المنتخب في مشواره العالمي بعد تأهله للنهائيات للمرة الخامسة في تاريخه على أمل تحقيق نتائج إيجابية تلبي طموحات الشعب السعودي لاسيما وان المباراة الافتتاحية امام المنتخب المضيف روسيا وستكون محط أنظار العالم.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي تم السحب والاعلان عن اول “خمسة” فائزين في حملة الكرة في ملعبكم في رمضان لتشجيع ومشاهدة مباريات المنتخب السعودي، وتم السحب والاشراف بحضور ممثل غرفة جدة وكبار مدراء شركة محمد يوسف ناغي للسيارات.

وذكر خالد الحارثي مدير الاتصالات التسويقية والإعلام  بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات في المؤتر الصحفي الذي عقدته الشركة  للإعلان عن انطلاق هذه الحملة الترويجية قائلا : “جاء التأهل المستحق لمنتخبنا الوطني إلى هذا الحدث الكروي العالمي بعد طول انتظار، ونظراً لأهمية هذه المشاركة قررت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وشركة هيونداي مشاركة الشعب السعودي احتفاله بهذا الإنجاز ومكافأة المشجعين من خلال إطلاق هذه الحملة التي تدعو الجمهور الى الوقوف بجانب المنتخب” .

وأضاف: ستبدأ رحلات الجمهور الى العاصمة الروسية موسكو حسب جدول مباريات المنتخب السعودي في البطولة.

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