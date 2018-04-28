28 أبريل 2018 مـ / موافق 12 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة التجارة تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الرهن العقاري.. تعرف على أبرز ما تضمنته

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، أمس (الجمعة)، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري.

وتشتمل اللائحة على الأحكام التنفيذية الخاصة بنظام الرهن التجاري الذي يهدف لتعزيز سوق الائتمان عبر تهيئة الظروف الضامنة لزيادة فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتمكين أصحاب الأصول من الاستفادة من القيمة الكامنة فيها.

وصدرت اللائحة بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، وتتضمن موادها أحكام نقل حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.

كما تشتمل على بيان عقود الرهن التي يتوقف نفاذها على انتقال الحيازة، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل وإجراءات التنفيذ المباشر وضوابط تقييم المال المرهون.

للاطلاع على اللائحة

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