أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الرئيس الفلبيني يقرر سحب جميع العمالة بالكويت ويدعوهم لمغادرتها فورا
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