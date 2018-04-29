29 أبريل 2018 مـ / موافق 13 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل”: رفعنا نظام تحديد ساعات العمل في المحال التجارية إلى الجهات العليا لإقراره

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكر خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن نظام تحديد ساعات العمل في المحال التجارية رفع إلى الجهات العليا لإقراره أو إعادة دراسته من جديد.

وأشار أبا الخيل أن النظام المقترح حدد ساعات العمل من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ولا يستثني إلا نشاطات محدودة كالصيدليات والمنطقة المركزية حول الحرمين الشريفين، مضيفاً أن الوزارة تؤيد وبشدة تحديد ساعات العمل في المحال التجارية.

وأضاف أن الوزارة كانت قد رفعت للجهات العليا توصيات حوار حول تحديد ساعات العمل تم مع نخب المجتمع في عدد من مناطق المملكة، إلا أن الجهات الرسمية طلبت المزيد من الدراسة لهذا الملف، وهو ما قامت به الوزارة، ثم أعادت رفعه مرة أخرى إلى الجهات العليا، حسب “الحياة”.

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