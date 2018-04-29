29 أبريل 2018 مـ / موافق 13 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القصيم.. مصرع طفلة دهساً تحت حافلة مدرستها أمام منزل أسرتها في بريدة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقيت طفلة في الصف الأول الابتدائي مصرعها اليوم تحت إطارات حافلة مدرستها أمام منزل أسرتها ببريدة، وذلك أثناء محاولتها ركوب الحافلة برفقة شقيقتها لتتجهان إلى المدرسة.

وبحسب عم الطفلة فإن ابنة أخيه الطالبة في السنة الأولى الابتدائي وشقيقتها بالصف الثالث بمدرسة في حي الخبيبة غرب بريدة خرجتا من المنزل استعدادا للذهاب للمدرسة، وعند محاولتها ركوب حافلة المدرسة تحركت قبل أن تركب فسقطت لتدهسها الحافلة.

بدورها نعت الإدارة العامة التعليم بمنطقة القصيم الطالبة، وقدم مدير عام تعليم القصيم الدكتور عبدالله الركيان واجب العزاء والمواساة لأسرة الطالبة بالنيابة عن وزير التعليم، ووجه شركة حافل المتعهد بالنقل المدرسي بتقديم تقرير مفصل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يورده التقرير.

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