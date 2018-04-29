29 أبريل 2018 مـ / موافق 13 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المالك: سننتهي من جميع القضايا ولن يتم توقيع عقوبات ضد العالمي.. وانتظروا صفقات قوية للنصر‎

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد نائب رئيس نادى النصر سلمان المالك، على أن جميع القضايا التي تحاصر النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، ولن يتم توقيع أي عقوبات ضد العالمي.

وطمئن المالك في تصريحات إعلامية، المنتمين لنادي النصر بأن الوضع آمن ومطمئن حاليًا، ولن يتم توقيع أي عقوبة ضد النادي كما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أن سعود آل سويلم يبذل جهودًا مضاعفة لحل جميع القضايا التي تُهدد مسيرة النادي العاصمي.

وأضاف، أن النصر توصل لاتفاقات مع بعض أصحاب هذه القضايا على جدولة الديون، كما توصل إلى تسوية نهائية في قضايا أخرى، مشيرا إلى أن الإدارة النصراوية نجحت في حل 7 قضايا، وسيتم الإعلان عنها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وكان النصر قد عانى من وجود بعض القضايا على رأسها قضية نادي فلامينغو بشأن مستحقات صفقة انضمام هيرناني دى سوزا، بالإضافة لمستحقات البرازيلي إيفرتون والإيطالي كانافارو المدير الفني السابق للفريق الكروي.

كما وعد المالك جماهير النصر بإبرام صفقات مميزة، مؤكدًا أنه جارٍ العمل مع دانيال كارينيو على تلبية جميع المطالب الفنية، واختيار أنسب العناصر لضمها، مؤكدًا أن ملف الأجانب سيتم الاعتناء به جيدًا، وضم لاعبين يمثلون إضافة للفريق فى المرحلة المقبلة.

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