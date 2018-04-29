29 أبريل 2018 مـ / موافق 13 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الملحقية السعودية بأمريكا” تحذر المبتعثين من اتصالات تطلب معلومات شخصية

بتاريخ مبتعثون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية الطلاب السعوديين من اتصالات مجهولة المصدر تطلب معلومات شخصية، وطالبتهم بعدم الاستجابة لهذه الاتصالات.

وقالت الملحقية في بيانٍ لها اليوم (السبت): نظراً لتلقي العديد من الطلاب اتصالات مجهولة المصدر، تدّعي صلتها بجهات حكومية وغير حكومية، وتطلب بعض المعلومات الشخصية كرصيد الحساب البنكي، وعنوان السكن وغيرها ثم تطالب بدفع مبلغ مالي أو التعرض للعقوبة، عليه الرجاء أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع تلك الاتصالات المشبوهة.

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