29 أبريل 2018 مـ / موافق 13 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خريجات: “الغذاء والدواء” سرقت جهدنا في ترجمة مواد علمية تخصها دون مقابل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

اتهمت مجموعة من خريجات تخصص اللغة الإنجليزية، وعددهن 15 خريجة، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالاستعانة بهن في ترجمة مواد علمية خلال برنامج تدريبي دون مقابل، ليفاجأن بأن البرنامج غير منته بالتوظيف.

وأوضحت إحدى الخريجات، وفقاً لـ”عكاظ”، أنهن التحقن في برنامج تدريبي لمدة 6 أسابيع أعلنت عنه الهيئة، وما فعلنه هو فقط ترجمة مواد علمية تخص الهيئة بدون مقابل، وغير منته بالتوظيف، ولا حتى شهادة معترف بها تفيد في توظيفهن لدى جهات أخرى، متهمة هيئة الغذاء والدواء بسرقة جهدهن دون مقابل.

وأضافت أن المسؤولين في البرنامج اشترطوا عليهن عدم المطالبة بالتوظيف في نهاية البرنامج، فيما أبان مدير مركز الأبحاث بالهيئة الدكتور ناصر بن دعيم، أن البرنامج مدته 6 أسابيع وغير منته بالتوظيف، كون أن الهيئة لا توجد بها حاليا فرص وظيفية.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي، أن نظام الخدمة المدنية لا يسمح لأي جهة حكومية بتنظيم برامج تدريبية طويلة إلا لمنسوبيها، والتدريب مسموح به فقط للجهات المعتمدة كمعهد الإدارة.

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