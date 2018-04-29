29 أبريل 2018 مـ / موافق 13 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ربع مليون ريال توقف عربياً في المويه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تحقق شرطة الموية مع مقيم عربي عثر بحوزته على ربع مليون ريال، لم يستطيع إثبات مصدرها، فيما كان يخفيها داخل مركبة يقودها على طريق المويه، ليتم استيقافه من قبل إحدى دوريات قوات أمن الطرق الخاصة بمنطقة مكة المكرمة.

وبتفتيش الشخص والمركبة عثر خلف مقعد المرافق على كيس نايلون بداخله مبلغ مالي يقارب ربع مليون ريال، لا يحمل أي مستندات تثبت مصدرها، وبسؤال الشخص فشل في إثبات كيفية الحصول عليها.

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