فيديو | اتهامات لبلدية المليساء بحرق مشروع ناشئ لمواطن شاب.. وأمانة جدة توضح

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لحرق مشروع تجاري لمواطن شاب، ادعى مروجوه أن المتسبب فيه هو أمانة جدة.
وأظهر المقطع حريقا بأحد المشاريع الناشئة لأحد الشباب، ويظهر صوت مصور المقطع، وهو يؤكد أن من قام بذلك هي فرق بلدية المليساء التابعة لأمانة جدة، فيما دشن ناشطون وسما بعنوان “أمانه جدة تحرق مشروع شاب”.
من جانبها، أصدرت أمانة جدة توضيحا للرد على المقطع المتداول، أكدت خلاله حرصها على دعم المشاريع الناشئة من خلال تنظيم الباعة الجائلين.
وقالت إنها أول من أصدر تصاريح عربات الأطعمة في المملكة والتي بلغ عددها حتى الآن 336 عربة منها 33 للسيدات.
وأشارت إلى أنه بخصوص الموقع الذي ظهر في المقطع، فهو عبارة عن أحد التعديات على أرض حكومية مكونة من خيام وصناديق خشبية والتي سبق وأن تم إزالتها قبل نحو شهرين، ولكن عاود بعض المعتدين البناء المخالف عليها.
ولفتت إلى أنه بعد محاولة إزالة التعدي للمرة الثانية صباح يوم الأربعاء 9/ 8/ 1439هـ، قام مجموعة من المعتدين بالاعتراض على الإزالة ومقاومة موظفي الأمانة، وتم تأجيل الإزالة إلى اليوم الأحد 13/ 8/ 1439 هـ، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.
وبينت أنه بعد مغادرة مراقبي بلدية المليساء الموقع بعدة ساعات ورد بلاغ للعمليات عن وجود حريق وتم مباشرة الحالة من الدفاع المدني ومندوب البلدية في تمام الساعة الثانية ظهرا.
وشددت على التزامها بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية ودعمها للمشاريع الناشئة وفق تنظيم الباعة الجائلين.