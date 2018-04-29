فيديو | الجبير: الرياض تؤيد سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران.. ويجب فرض عقوبات عليها لدعمها الإرهاب

(أنحاء) – متابعات :-
أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن الاجتماعات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور الرياض حاليا في مستهل جولته بالشرق الأوسط، كانت بناءة، لافتا إلى أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تاريخية واستراتيجية.
وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو اليوم (الأحد)، أن المباحثات استعرضت تحديات المنطقة في لبنان وسوريا، ودعم العراق، والتدخلات الإيرانية السلبية، إضافة إلى الأوضاع في اليمن، وجهود دعم دول الساحل الأفريقي، والتعامل مع الأزمة في ليبيا.
وأشار إلى أن الرياض تؤيد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران خاصة فيما يتعلق بتعديل الاتفاق النووي، مطالبا بفرض عقوبات على طهران بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الاتفاق النووي الحالي ليس كافيا لكبح إيران وتحقيق الاعتدال، لافتا إلى أن إيران تتصرف بشكل أسوأ منذ توقيعه.
وأكد أن أمن السعودية مهم بالنسبة للولايات المتحدة، فيما إيران تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والولايات المتحدة لن تغض الطرف عن أنشطتها الإرهابية في المنطقة، مطالبا بضرورة الوقوف معا للتصدي للإرهاب.
وقال بومبيو إن رؤية 2030 بالمملكة ملهمة للولايات المتحدة، متفقا على رؤية الرياض بأهمية الحل السياسي في اليمن.
فيديو | هذا ماقاله وزير الخارجية عن #إيران. #الإخبارية pic.twitter.com/sGSm9nw6H1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2018