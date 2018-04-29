فيديو | “متحدث التعليم”: الأسبوع الأخير أهم أسبوع دراسي لهذه الأسباب ولا مجال لتعليق الدراسة فيه

(أنحاء) – متابعات : ــ
علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي على الدعوات التي أطلقها البعض بشأن منح الطلبة إجازة في الأسبوع الأخير من الدراسة قبل الاختبارات النهائية.
وقال العصيمي في مقطع فيديو نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها بـ”تويتر”، إن الأسابيع الدراسية كلها تتماثل في الأهمية فلا يوجد بينها أسبوع ليس له أهمية، ومن ثم لا يمكن القول بأن هناك أسابيع زائدة عن الخطة والعام الدراسي.
وأضاف أن الأسبوع الأخير في الفصل الدراسي هو أكثر الأسابيع الدراسية نشاطاً؛ كون المعلمين والمعلمات يقومون خلاله بجهود إضافية تتمثل في استكمال المنهج وإعداد الاختبارات التحريرية، استكمال التقييم المستمر، ومعالجة جوانب الضعف لدى الطلاب.
وشدد على أن الأسبوع الأخير يعد من هذا المنطلق أكثر الأسابيع الدراسية نشاطاً وعملاً؛ لأنه محصلة الجهد وثمرة العطاء مع نهاية العام الدراسي.