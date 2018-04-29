29 أبريل 2018 مـ / موافق 13 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مختصون: توقعات بنمو “فعاليات الأعمال” خلال العام الجاري بنسبة 20%

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – جدة : ــ

توقع مختصون في قطاع “فعاليات الأعمال”، وتظيم المعارض والمؤتمرات، نمو هذا القطاع خلال الفترة المقبلة إلى 20 في المئة، وذلك وفقاَ، لجداول الفعاليات التي تزخر بها المملكة في قطاعات عدة، في ظل توجه المملكة العربية السعودية ممثلةً برؤية 2030 إلى جعل السعودية في محط أنظار السوق العالمية. مشيرين إلى أن  المملكة تسعى جاهدة لتوفير كافة الأسباب التي تؤدي إلى نجاح هذه الصناعة من خلال البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

بدوره، قال إبراهيم الأدماوي رئيس مجلس إدارة شركة تدابير للثقافة والفنون والمؤتمرات، إن هذه الصناعة، تشهد نمواً خلال المرحلة الحالية، في ظل توجه المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تفعيل دور المملكة القيادي في كافة القطاعات ومنها قطاع الأعمال، وذلك نظراً للمكانة التي تتبوأها والموقع الجغرافي الذي تحتله في العالمين الإسلامي والعربي، وكذلك إزدياد الفعاليات التي تقيمها جهات عدة، من بينها الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للرياضة، حيث أسهمت في جلب الفعاليات الدولية إلى مدن المملكة، وتأسيس مرحلة جديدة لتطوير هذه الصناعة.

وأضاف أدماوي، أن التوجه والدعم الحكومي الحاصل بإتجاه رفد هذا القطاع، يأتي بسبب الإجراءات والجهود التي يبذلها البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والذي يعمل حالياً على رفع جودة المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي تقام في المملكة، وتسريع إجراءات إصدار تراخيصها، ما يفعّل الجوانب التسويقية وجلب المهتمين العاملين دولياً في هذا القطاع، وتسهيل مشاركة واعتماد المتحدثين غير السعوديين في هذه الفعاليات المنعقدة بالمملكة.

وكان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني المهندس طارق العيسى، أشار إلى أن صناعة الاجتماعات في السعودية أصبحت محط أنظار أقطاب السوق العالمية، بالإشارة إلى أن المملكة توفر كافة سبل النجاح لهذه الصناعة من خلال البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والشراكات التي اسسها مع القطاعين العام والخاص، وتولي المملكة اهتماما كبيرا بصناعة الاجتماعات للعوائد الكبيره وفرص العمل التي توفرها، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وقال إن البرنامج يستهدف ضمن خطته على المدى القريب من استقطاب عدد من الشركات العالمية للدخول إلى صناعة الاجتماعات السعودية من خلال تعريفها بأنظمة الاستثمار الأجنبي، وفرص الاستثمار في المملكة، ودعوتها للمشاركة في الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات 2019م، وغيره من الملتقيات والمؤتمرات التي تقام في المملكة، لافتا إلى أن البرنامج نجح خلال السنوات الخمس الماضية أي منذ نشأته وانطلاقه في تحقيق العديد من أهدافه من تطوير وتنظيم لصناعة الاجتماعات، وتم ترجمة ذلك بالأرقام من خلال الارتفاعات التي تحققت في إعداد فعاليات الأعمال وتنوعها بنسب تتجاوز 16% سنويا، وازدياد لاعداد المستثمرين الى الضعف مقارنه بعددهم في عام 2013م.

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