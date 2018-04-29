29 أبريل 2018 مـ / موافق 13 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مسلحون بينهم قيادي حوثي يسلمون أنفسهم للشرعية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

سلم عدد من مسلحي ميلشيات الحوثي الإيرانية، بينهم قيادي، الأحد، أنفسهم إلى قوات الشرعية اليمنية في محافظة البيضاء وسط اليمن، وفق ما أورد مراسلنا.

ونقل المراسل عن مصادر عسكرية قولها إن المسلحين الحوثيين سلموا أنفسهم مع قائدهم إلى أحد مواقع قوات الشرعية في جبهة قانية محافظتي البيضاء ومأرب.

وأوضحت المصادر أن المسلحين سلموا أنفسهم طواعية فجر الأحد.

وأحرز الجيش الوطني والمقاومة الوطنية في البيضاء تقدما ملحوظا في محافظة البيضاء في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في ناطع والملاجم.

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