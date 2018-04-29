29 أبريل 2018 مـ / موافق 13 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ومضات إدارية .. (٢) مفهوم الإدارة العلمية

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

بدأت في المقال السابق الجزء الأول من سلسلة مقتطفات لرؤيتي وفلسفتي الخاصة في علم وعالم الإدارة بالتعريج على مصطلح جديد أستحدثته وتحدثت عنه ألا وهو  المدير القائد واليوم نعود إلى أصل وتعريف مصطلح الإدارة وبداياتها العلمية:

– الإدارة علم مستقل قائم بذاته يستند إلى مقومات وأسس علمية شأنه شأن بقية فروع العلم والمعرفة يحتوي على المبادئ والنظريات والتجارب والدراسات التي اعتمدت في منهجها على الأسلوب العلمي كسائر العلوم.

– أصل كلمة إدارة (Administration) لاتيني ويعنى to Serve أي لكي يخدم، والإدارة بذلك تعني الخدمة على أساس أن من يعمل في الإدارة يقوم على خدمة الآخرين، والأمريكي فريدريك تايلور (١٨٥٦-١٩١٥م) هو رائد نظرية الإدارة العلمية، وأول من دعى بتبني الطريقة العلمية في الإدارة عوضاً عن الطريقة العشوائية التقليدية.

– تُعرّف الإدارة بأنها عملية اجتماعية مستمرة تسعى إلى إستثمار القوى البشرية والإمكانات المادية من أجل تحقيق أهداف مرسومة بدرجة عالية من الكفاءة كما تُعرّف الإدارة بالنشاط الموجه نحو التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين الجهود البشرية العاملة من أجل تحقيق هدف معين بدرجة عالية من الدقة.

– الإدارة ليست غاية بل وسيلة تنشد وتسعى لتحقيق أهداف المنظمة ورسالتها المرسومة والمكتوبة حتماً، وليس لتحقيق أهداف المدراء والموظفين المنتهية أهدافهم بمجرد تغيرهم أو تقاعدهم.

– الإدارة العلمية تنشأ داخل مجموعة منتظمة من الأفراد يجب أن تأخذ في الحسبان مشاعرهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم، وأنصح القادة والمدراء والرؤساء وكل مسؤول بالإطلاع والإستفادة من مدرج (هرم) ماسلو للإحتياجات قبل وأثناء التعامل مع الموظفين.

– السؤال المحير للبعض هل الإدارة علم أم فن؟ وفي الواقع هي مزيج من الاثنين علم لأن لها مبادئ وقواعد علمية متعارف عليها وتدرس اليوم في المدارس العامة والمعاهد وكليات العلوم الإدارية في الجامعات وفن لأنها تعتمد على المهارات الشخصية والقدرات الإبداعية والمواهب الذاتية والكفايات الإدارية.

وختاماً وبعد تعريف مفهوم الإدارة العلمية الحديثة أقدم نصيحة ذهبية لكل من يملك مقومات القائد ودرس علم الإدارة يضعها نصب عينيه دوماً قبل وعند مزاولة العمل الإداري وهي أن يتعلم ويعلم يقيناً أن الموظفين لن يطيعونه إذا كان يفكر فيما يريد هو لا فيما يريدون هم، فالموظفين سيطيعونك عندما تفكر بعقولهم وتدرك اهتماماتهم وتراعي الفروقات بينهم وتحترم رغباتهم وتحقق طلباتهم وتنطلق من نوافذ شعورهم وابواب قلوبهم قبل مكاتبهم، ويجب على كل مسؤول أن يدرك أن صياغة الكلمات فن وذوق ورقي يحتاج لإتقانه وعلم يحتاج لتعلمه، وعليه أن يدعو الموظفين إلى ما يريد من خلال ربط المطلوب منهم بالمرغوب لديهم ومراعاة المرفوض عندهم قبل طرح المفروض عليهم، وأن يشعر المرؤوس بمدى الفائدة الشخصية التي سيجنيها من خلال اتباع المطلوب والخسارة عند الامتناع عن تنفيذه.

وأخيراً وليس آخراً فلنعلم جميعاً ان الإدارة علم وفن والقيادة علم وفن وذوق ورقي أخلاق.

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