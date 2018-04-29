ومضات إدارية .. (٢) مفهوم الإدارة العلمية

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
(وصفولي الصبر) هموم الفِكر والحبر...بتاريخ
في أيامنا هذه تتكاثر القنوات الفضائية كالأرانب, وكثرتها الكاثرة هذه للأسف ليس لها في الغالب هدف, ووجودها (كالهمّ
-
شاعر الغيابة والتيهبتاريخ
عندما يتناول أي ناقد أشعار الشاعر المصري أحمد حسن أبو إلياس؛ ذلك الفلاح الشاب، الذي اختار أن تبقى
-
إلى عصابة التآمر: هذا ما تفعله المملكة...بتاريخ
«بتكلفة بلغت ٤٦٥ مليون ريال وصلت إلى محطات تحلية الشعيبة بمكة المكرمة مؤخراً، أضخم وحدة تحلية مياه في
-
قطر ما بعد وفاة حمد بن خليفة...بتاريخ
ليس جديداً القول إن قطر ليس فيها من عوامل القوة والبقاء شيء يذكر، فهي دويلة صغيرة، كانت ترتمي