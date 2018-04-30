30 أبريل 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأفلاج.. نقطة تفتيش تطيح بعشريني خبأ 10 بلاطات حشيش في سيارته

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطاح رجال أمن الطرق بنقطة تفتيش محافظة الأفلاج، اليوم الاثنين، بمواطن عشريني بحوزته 10 بلاطات حشيش، وذلك بعد محاولته الفرار بمركبته أثناء تفتيشها.

وتمكّن رجال الضبط الأمني من ضبط كمية المخدر والتي قدّرت بـ10 بلاطات تزن 10 كيلوجرامات، كان قد خبّأها المواطن في شنطة ملابس داخل مركبة من نوع يارس كانت قادمة من الجنوب باتجاه الشمال.

وبتفتيش سيارته، لاذ المواطن بالفرار مشيًا على الأقدام، حيث تم إيقافه بعد إطلاق رصاصات تحذيرية تجاهه، ومن ثم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه لجهات الاختصاص بالمحافظة.

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