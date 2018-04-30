الإفراج عن “الحاجة المصرية سعدية” ضحية عصابة التهريب.. وصور حديثة لها بعد خروجها

(أنحاء) – متابعات :-
قالت السلطات المصرية إن الجهات الأمنية في المملكة أفرجت اليوم (الاثنين) عن الحاجة المصرية سعدية عبدالسلام ضحية العمرة المزيفة، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية السعوديتين.
وأوضح القنصل العام المصري في جدة، حازم رمضان، أن القنصلية نجحت في الإفراج عن المواطنة سعدية بعد قيام القنصلية بتسليم أصول تحقيقات النيابة المصرية في القضية للجانب السعودي، والتي تثبت براءة المواطنة من تهمة تهريب الحبوب المخدرة.
وأشار إلى أن القنصلية سوف تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لها لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وذلك قبل مغادرتها عائدة إلى أرض الوطن بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.
يُذكر أن الحاجة سعدية وقعت ضحية لأحد النصابين، الذي احتال عليها بتسفيرها لأداء العمرة نظرا لرغبتها الشديدة في أدائها، متكفلاً بكافة مصاريف الرحلة عن طريق رجل أعمال بادر إلى التكفل بالرحلة كعمل من أعمال الخير.
وقبل سفرها سلّمها الشخص الذي تكفل بالعمرة حقيبة زعم أنها تحتوي على متعلقات خاصة بفاعل الخير وطلب منها تسليمها له فور وصولها، وألقت الأجهزة الأمنية عليها في 20 مارس الماضي، وبحيازتها الحقيبة التي كان بها كمية كبيرة من المواد المخدرة.