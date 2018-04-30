أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»العراق.. تفكيك خلية إرهابية في الموصل والقبض على جميع أفرادها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
غارات تستهدف مواقع للميليشيات الحوثية في الحد...بتاريخ
الحديدة – واس :- قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي
-
تعيين أول وزير داخلية مسلم في تاريخ بريطانيا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الاثنبن تعيين ساجد جافيد كأول وزير داخلية مسلم في
-
محامي “صالح” يروي قصة هروبه من صنعاء.. ويؤكد:...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روى محامي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، كيف نجح في الخروج من
-
مسلحون بينهم قيادي حوثي يسلمون أنفسهم للشرعية...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ سلم عدد من مسلحي ميلشيات الحوثي الإيرانية، بينهم قيادي، الأحد، أنفسهم إلى قوات