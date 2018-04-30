30 أبريل 2018 مـ / موافق 14 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العراق.. تفكيك خلية إرهابية في الموصل والقبض على جميع أفرادها

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

بغداد – واس :-

فككت الأجهزة الأمنية العراقية خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وألقت القبض على جميع أفرادها .

وأفاد المركز الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي اليوم الاثنين، بأن الخلية الإرهابية التي عثر عليها في منطقة حمام العليل بمدينة الموصل,تم تفكيكها في ضوء معلومات استخبارية دقيقة ,مكنت الأجهزة الأمنية من اختراقها, وإلقاء القبض على جميع أفرادها .

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