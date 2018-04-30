“المرور”: تنفيذ الرصد الآلي لدخول الشاحنات إلى مدينة الرياض بعد 7 أيام

(أنحاء) – الرياض :-
أوضحت المديرية العامة للمرور، أنها ستبدأً بعد سبعة أيام رصد دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض إلكترونياً، مشيرة إلى أن طلب تصاريح الدخول سيكون عبر الموقع الإلكتروني.
فيما وضعت المديرية العامة للمرور لوحات إعلانية على الطرق السريعة في مداخل مدينة لتنبيه السائقين أن الرصد الإلكتروني للشاحنات سيكون في الأوقات الممنوعة.
وشدد المرور على أن أوقات منع دخول الشاحنات إلى الرياض يبدأ من الساعة 5 صباحاً وحتى الساعة 11 مساء، داعياً سائقي الشاحنات إلى الالتزام به، فيما حدد 11 موقعاً لرصد الشاحنات المخالفة في مداخل مدينة الرياض.