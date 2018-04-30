بعد تداول صورته وتعاطف الناس معه.. نايف العنزي: مرضي جعلني أرى مدى التطور الذي وصلت له المملكة في العلاج | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
قال المدرب الوطني والمحلل الرياضي نايف العنزي خلال مداخلة مع برنامج “تفاعلكم”، إن إصابته بمرض السرطان جعلته يدرك مدى التطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي في علاج مصابي هذا المرض، معبرا عن سعادته بوقوف الجميع بجانبه في محنته.
وأضاف أنه وجد علاجا مجانيا ليواجه به مرضه في المملكة تُقدر قيمته بالملايين خارج البلاد، من خلال الإمكانات الطبية الكبيرة، مشيرا إلى أنه تمت رعايته من كافة الخدمات مجانا، من تذاكر طيران إذا كان خارج الرياض لحضور جلسات العلاج أو المأكل أو المقابل المالي لمواجهة ظروف معيشته.
وقدّم العنزي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مبينا أن تفاعل الأمراء والمسؤولين والرياضيين وجميع الشعب السعودي وشخصيات قيادية أخرى كان له أثر كبير في نفسه.
يشار إلى أنه تم تداول صورة للعنزي بدا فيها متأثرا بإصابته بمرض السرطان وهو مبتسم، وهو ما جعل الجميع يسارعون بالدعاء له وإبداء تعاطف كبير معه، مطالبين بتوفير كل ما يحتاجه.