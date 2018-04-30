30 أبريل 2018 مـ / موافق 14 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد حرمانه من دخول الملعب.. مشجع تركى يلجأ لحيلة غير متوقعة لمشاهدة مباراة لفريقه

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لجأ مشجع تركي لتصرف لم يتوقعه أحد، من أجل مشاهدة مباراة لفريقه دنيزلى سبور من أرض الملعب، في ظل حرمانه من دخول المدرجات لمدة عام كامل.

حيث استأجر المشجع العاشق لفريقه رافعة من أجل الوقوف عليها لمشاهدة مباراة فريقه أمام جازينتيب سبور ضمن الجولة 33 من دوري الدرجة الثانية التركي من خلف المدرجات، وبدى وهو يلوح بعلم دنيزلى وسط دهشة كبيرة من المشجعين في المدرجات.

وفاز فريق دنيزلى سبور بخماسية نظيفة، وهو الفوز الذي أبعده عن منطقة الهبوط بفارق 3 نقاط، بينما أبقى على جازينتيب فى المركز الأخير.

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