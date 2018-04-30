أنت تتصفح:الرئيسية»رياضة»بعد حرمانه من دخول الملعب.. مشجع تركى يلجأ لحيلة غير متوقعة لمشاهدة مباراة لفريقه
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