بعد ليلة من المراقبة.. “التجارة” تضبط معمل يزوّر قطع غيار السيارات | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تفاصيل مداهمة نفذها مفتشوها الذين قضوا ليلة كاملة في مراقبة معمل يزوّر قطع غيار السيارات.
وأوضحت الوزارة – عبر فيديو نشرته – قيام العمالة بتزوير القطع المقلدة وغير المعروفة بوضعها في كراتين وملصقات لشركات معروفة.
وكشفت أن المداهمة تمكّنت من مصادرة أكثر من 150 ألف قطعة غيار سيارات مزوّرة، موضحا كيفية تزوير الكراتين والملصقات على القطع.
كما كشف الإعلامي فيصل العبدالكريم، المرافق للحملة، عن تورّط أحدهم في التستر على العمالة، حيث أرسل أحدهم رسالة صوتية تحذيرية إليه تقول: “الحق مسكتنا وزارة التجارة”.