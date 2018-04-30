30 أبريل 2018 مـ / موافق 14 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعيين أول وزير داخلية مسلم في تاريخ بريطانيا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الاثنبن تعيين ساجد جافيد كأول وزير داخلية مسلم في تاريخ بريطانيا خلفا لامبر راد التي قدمت استقالتها الليلة الماضية على خلفية ما يعرف بفضيحة (ويندراش) و ترحيل المهاجرين غير الشرعين.

وشغل ساجد جافيد الذي ينتمي لعائلة مسلمة تنحدر من أصول باكستانية مناصب عدة في حكومات حزب المحافظين المتعاقبة أهمها سكرتير في وزارة الخزانة ووزير الاعمال وآخرها وزيرا للإسكان والجاليات والحكومات المحلية.

وعلى صعيد متصل اكدت رئاسة الوزراء تعيين جيمس بروكنشير وزيرا للإسكان والجاليات والحكومات المحلية بينما تم تكليف وزيرة التنمية الدولية الحالية بيني موردنت بمسؤوليات المرأة والمساواة التي كانت تحت وصاية وزيرة الداخلية السابقة امبر راد. يذكر ان وزيرة الداخلية السابقة قد تعرضت منذ الاسبوع الماضي لضغوط كبيرة على خلفية قضية (ويندراش) التي تخص مهاجرين شرعيين قدامى من البحر الكاريبي لم تسو اوضاعهم القانونية منذ سنوات طويلة ما تسبب لهم في مصاعب معيشية كبيرة.

وازدادت الضغوطات حدة يوم الجمعة الماضي بعد تسرب وثيقة رسمية كشفت عن وجود أعداد محددة وضعتها وزارة الداخلية لترحيل مهاجرين غير شرعيين تحت اي ظرف بغرض تحقيق وعود الحزب الحاكم بخفض صافي الهجرة لبريطانيا.

يذكر ان حكومة ماي شهدت قبل استقالة راد رحيل ثلاثة وزارء هم وزير الدفاع مايكل فالون ووزيرة التنمية الدولية بريتي باتال في نوفمبر الماضي ووزير مجلس الوزراء نائب رئيسة الوزراء دايمين غرين شهرا بعد ذلك.

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